Допрыгалась: жену Петросяна обнаружили в центре Москвы с мешком на голове

Татьяне Брухуновой, пятой жене Евгения Петросяна, всего 31 год. Казалось бы, живи да радуйся – есть и деньги, и богатый муж, и известность. Однако у судьбы свои планы.

"Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого "события" вышла во двор подышать", – сообщила Брухунова. Подписчиков удивило не столько дорогое дизайнерское пальтишко прелестницы, сколько мешок на ее голове. Именно в таком нелепом виде поклонники пятой жены Петросяна увидели ее на фото в соцсети.

Как отреагировали другие жильцы элитного комплекса в центре Москвы на это "явление Христа народу"? Хотелось ли вызвать врача-инфекциониста, скорую медицинскую или неотложную психиатрическую помощь? Кстати, органам следует поинтересоваться целью нарушения Брухуновой режима самоизоляции и наличием у нее специального цифрового пропуска.

Пожилой муж Татьяны на улице не появляется. "Сейчас сижу дома – работаю на удаленке. И вам посоветую", – сообщил он в "Инстаграм". Последний раз поклонники видели его на Пасху, когда бывший член Компартии (иначе в ту пору звание заслуженного артиста РСФСР было не получить) поздравлял народ со Светлым Христовым Воскресением. А молодой моднице то ли стало скучно с 74-летним супругом, то ли воздуха дома не хватает. Бог ведает, какая нелегкая понесла ее на улицу с пакетом на голове...