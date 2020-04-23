Ричард Гир стал многодетным отцом

В семье американского актера Ричарда Гира произошло пополнение. Испанская журналистка Алехандра Сильва родила ему сына. Имя малыша пока держится в тайне, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на издание Hаlo!
О беременности жены 70-летнего артиста стало известно в начале ноября прошлого года. Радостную новость сообщили друзья пары. У супругов также есть сын Александр. Мальчик появился на свет в 2018 году.
Напомним, c 1991 по 1995 года Ричард Гир был женат на супермодели Синди Кроуфорд. Второй супругой звезды стала актриса Кэри Лоуэлл. От этого брака у него есть 20-летний сын Гомер.
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