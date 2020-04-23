"Железный занавес": Собчак высказалась о желании покинуть Россию

Ксения Собчак заговорила о желании уехать из России. Журналистка сравнила режим самоизоляции с железным занавесом.

Ксения Собчак вспомнила разговор с друзьями о переезде в другую страну. Они спорили, что должно произойти в России, чтобы захотеть покинуть ее навсегда.

Для некоторых были неприемлемы участие Алексея Навального в президентских выборах и его победа в первом туре. Другие не хотели видеть преемником Владимира Путина Сергея Шойгу. И лишь Собчак сказала, что не останется в стране, если будут закрыты границы.

"Если, как в СССР, объявят о закрытии границ и железном занавесе, я уеду", – цитирует Ксения себя в инстаграм-аккаунте.

Журналистка добавила, что над этими словами посмеялся сам Бог. Сейчас она рада находиться в России, когда страна закрыта от всего мира.

Подписчики телеведущей вспомнили известную фразу: "Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах". Они отметили, что в России не так плохо, чтобы покидать ее при первой возможности. Однако нашлись и те, кто с нетерпением ждет окончания пандемии, чтобы переехать в другую страну.