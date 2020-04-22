"Должна хорошо отработать": развратная Седокова откровенно о сексе втроем

В Сети появился отрывок видео, на котором артистка общается с коллегами по цеху. Откровенный разговор коснулся темы любви втроем. Певец Kyivstoner отметил, что во время его опыта именно партнерши проявили инициативу и пригласили парня к себе в кровать.
Анна Седокова уточнила, получилось ли мужчине достойно отработать на два фронта. Также певица добавила, что у секса втроем есть недостатки. По мнению женщины, очень сложно успеть "и туда, и туда". При этом звезда привела в пример свой опыт.
"Я же отличница, я же в школе хорошо училась. Я должна и там хорошо отработать, и там", – призналась артистка.
"Это что, в школьные годы было, да?" – с улыбкой спросил музыкант. Анна Седокова засмущалась и лукаво засмеялась. "Не-е-ет", – ответила знаменитость. Запись разговора опубликовал анонимный телеграм-канал "Только никому".
Бывшая участница группы "ВИА Гра" не стесняется выкладывать в инстаграм-профиль "обнаженку". Например, не так давно женщина опубликовала крупный план своей филейной части в микроскопических трусиках. Также артистка периодически балует фанатов откровенными кадрами с любовником.
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