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"Сутки я рыдала. Еще месяц плакала": Брухуновой пришлось отдать свою кроху

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: Дни.ру
Татьяна Брухунова внезапно разоткровенничалась. Женщина рассказала о том, как лишилась по собственной беспечности любимого существа.
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Несколько лет назад считающиеся одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко сенсационно оформили развод. По слухам, причиной расставания послужила молодая помощница артиста Татьяна Брухунова. Сейчас бывшие супруги заняты разделом общего имущества. А в декабре прошлого года появилась информация о том, что юморист и его помощница поженились.

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Настоящей сенсацией стала новость, будто у пары появился ребенок. Якобы это случилось в середине марта, когда свой день рождения отмечала Татьяна Брухунова. Согласно некоторым данным, ребенка родила суррогатная мать. Отметим, что беременной Татьяну никто из знакомых пары не видел.

Несмотря на то, что сама Брухунова предпочла не комментировать эту радостную новость, а Петросян лишь коротко заявил, что не намерен ничего рассказывать, ведущий Первого канала Иван Ургант поздравил новоиспеченных родителей, при этом отметив, что у Татьяны и Евгения сын. Сейчас же Брухунова вдруг решила показать свою кроху.

Татьяна призналась, что не хотела рассказывать эту историю, которая случилась еще полтора года назад, потому что до сих пор переживает, но все же решилась на откровенность, чтобы другие не повторили ее ошибки. "Я ждала ее с ноября (почти сразу от рождения). Долго выбирали имя. Увидев ее на фото сомнений не было – эта девочка моя. И вот Татьянин день и рыжий комочек счастья приехал в свой новый дом", – начала рассказ Брухунова.

И вдруг, спустя чуть менее суток, она вдруг поняла, что начала задыхаться. Как можно быстрее Татьяна сдала кровь и узнала, что у нее жуткая аллергия. "Сказать, что я была в шоке – не сказать ничего", – отметила молодая супруга Евгения Петросяна. Она объяснила, что у многих ее друзей, у которых она даже ночевала, были собаки, и у нее не наблюдалось никакой аллергии на них.

"Аллерголог был непреклонен: возвращайте собаку обратно или узнаете, что такое отек квинке. Сутки я рыдала. Еще месяц плакала... каждый день. Собаку в тот же день мы вернули в питомник (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Татьяна Брухунова у себя в "Инстаграм", опубликовав фото щенка.

Она призналась, что до сих пор корит себя за ту свою беспечность, ведь она знает, что "аллергик со стажем", хоть и пищевой. Однако женщина не намерена сдаваться. "Сиба-ину – моя мечта! Я вылечусь (впереди еще долгий путь, но больше года я на пути и сворачивать не собираюсь), и обязательно возьму в свой дом рыжий хвостик!" – пообещала молодая супруга юмориста.

Автор: 20 апреля 2020, 16:51
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