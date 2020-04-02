Знаменитую супермодель госпитализировали с коронавирусом

Британская топ-модель Алексина Грэм была доставлена в больницу с коронавирусом. О самочувствии знаменитость рассказала в социальной сети "Инстаграм".
В первый день у нее кружилась голова и был сильный озноб. Грэм было трудно дышать и разговаривать. Кроме того, девушка испытывала боли при приеме пищи, сообщает Пятый канал.
В личном микроблоге модель призвала подписчиков серьезнее относиться к ситуации с коронавирусом. "Я каждый раз вижу в новостях, что все еще есть люди, которые развлекаются и ходят на вечеринки! Пожалуйста, оставайтесь дома в изоляции", – написала Грэм.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
Сидим дома!Люди ваше мнение
Из Индии выгоняют русских ,палками бьют ,выгоняют из гостиниц!