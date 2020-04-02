Знаменитую супермодель госпитализировали с коронавирусом

Продолжение: "На войне как на войне": сын Малышевой борется с пандемией коронавируса

Британская топ-модель Алексина Грэм была доставлена в больницу с коронавирусом. О самочувствии знаменитость рассказала в социальной сети "Инстаграм".

В первый день у нее кружилась голова и был сильный озноб. Грэм было трудно дышать и разговаривать. Кроме того, девушка испытывала боли при приеме пищи, сообщает Пятый канал.

В личном микроблоге модель призвала подписчиков серьезнее относиться к ситуации с коронавирусом. "Я каждый раз вижу в новостях, что все еще есть люди, которые развлекаются и ходят на вечеринки! Пожалуйста, оставайтесь дома в изоляции", – написала Грэм.