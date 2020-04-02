Кудрявцева объявила о беременности и показала живот

В семье именитой блондинки по фамилии Кудрявцева грядет пополнение. Она объявила радостную новость 1 апреля, и многие сочли это шуткой, но та уточнила: все правда.

У Яны Кудрявцевой и хоккеиста Дмитрия Кугрышева уже есть один ребенок – их дочери Еве в декабре будет два года. Пара решила не останавливаться на достигнутом. Прославленная гимнастка обнародовала фото, на котором запечатлена с мужем в обнимку, облаченная в черный купальник, демонстрирующий ее округлившийся живот, 1 апреля.

"Это вам не шуточки", – объявила Яна Кудрявцева. Судя по комментариям, многие все же посчитали этот снимок первоапрельским розыгрышем, поэтому гимнастке пришлось выложить еще две фотографии, на которых отчетливо видно, что она действительно ждет ребенка.

"Нет, друзья, это не шутка. Мы ждем второго пупсика! Срок еще небольшой, но я не могла не поделиться с вами этой радостной новостью", – сообщила счастливая Кудрявцева. Поклонники, поверив гимнастке, рассыпались в поздравлениях и пожеланиях. Среди них оказались прославленные спортсмены – фигуристка Аделина Сотникова и гимнастка Амина Зарипова.

О романе Яны Кудрявцевой и Дмитрия Кугрышева стало известно в начале 2018 года. Летом хоккеист сделал возлюбленной предложение. Вскоре они сыграли свадьбу, но постарались не привлекать внимание журналистов к этому событию.

О том, что Яна ждет ребенка, слухи поползли в октябре того же года. Гимнастка опубликовала фотографию в "Инстаграм", на которой позирует вместе с супругом. Поклонники сразу заметили ее округлившийся живот. В конце декабря Яна Кудрявцева родила мужу первенца.

В 2016 году гимнастка завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Яна Кудрявцева является 13-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и четырехкратной чемпионкой первых Европейских игр по художественной гимнастике.

