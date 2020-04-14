Страдающая от водки и сладкого Лолита решила отдать продукты соседям

Лолита Милявская во время режима самоизоляции позволяет себе лишнее. Певица показала на треть початую бутылку водки и наполовину съеденный торт.

Лолита Милявская решила запустить флешмоб, который, надеется певица, могут подхватить ее поклонники. Челлендж артистка назвала "Отдай сегодня соседу то, от чего тебе завтра уже может быть плохо".

Смысл флешмоба в том, чтобы собрать посылку продуктов, которые могут быть вредными для употребления в больших количествах. Лолита показала свою "запрещенку". Это начатая бутылка водки, торт и батон хлеба. Артистка также сообщила подписчикам, что успела выпить несколько бутылок вина, которые находились у нее в запасе.

Поклонники предположили, что от этих продуктов Милявской стало плохо, поэтому она решила поделиться ими. Сам же видеоролик несет юмористический характер, вряд ли певица понесет еду соседям.

Напомним, что недавно Лолита Милявская приняла участие в дневном прямом эфире с Ольгой Бузовой в "Инстаграм", во время которого разоткровенничалась и рассказала подробнее о своем новом избраннике. Артистка назвала ухажера "нормальным чуваком", который не терпит публичности. К тому же, мужчина весьма состоятельный.