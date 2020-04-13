"Он нормальный чувак": Лолита рассказала о новом избраннике

Ольга Бузова, находять на карантине, запустила в своем инстаграм-аккаунте шоу "Утренник с Бузовой", где играет со знаменитостями в прямом эфире. Певица и приглашенный гость во время трансляции пытаются угадать загаданные друг другу песни. Однако игра прерывается на общение и обсуждение насущных тем. 13 апреля в "утреннике" приняла участие Лолита Милявская, которая неожиданно разоткровенничалась с телеведущей.
Знаменитости затронули тему личной жизни. Милявской пришлось отвечать на каверзные вопросы Ольги. Так, Лолита подтвердила, что у нее есть новый избранник, который моложе на восемь лет. Певица отметила, что "дед ей не нужен".
"Он нормальный чувак, состоялся во всех отношениях", – сказала она.
Новый возлюбленный – полная противоположность ее экс-супруга Дмитрия Иванова, призналась Милявская. К тому же, мужчина против публичности.
Напомним, что Лолита рассталась с бывшим мужем летом прошлого года. Причиной разлада в стал кризис в отношениях. Позже она требовала признать ее брак фиктивным, что стало полной неожиданностью для Иванова.
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