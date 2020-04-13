"Он нормальный чувак": Лолита рассказала о новом избраннике

Лолита Милявская рассказала, что состоит в новых отношениях. О новом возлюбленном певица призналась Ольге Бузовой.

Ольга Бузова, находять на карантине, запустила в своем инстаграм-аккаунте шоу "Утренник с Бузовой", где играет со знаменитостями в прямом эфире. Певица и приглашенный гость во время трансляции пытаются угадать загаданные друг другу песни. Однако игра прерывается на общение и обсуждение насущных тем. 13 апреля в "утреннике" приняла участие Лолита Милявская, которая неожиданно разоткровенничалась с телеведущей.

Знаменитости затронули тему личной жизни. Милявской пришлось отвечать на каверзные вопросы Ольги. Так, Лолита подтвердила, что у нее есть новый избранник, который моложе на восемь лет. Певица отметила, что "дед ей не нужен".

"Он нормальный чувак, состоялся во всех отношениях", – сказала она.

Новый возлюбленный – полная противоположность ее экс-супруга Дмитрия Иванова, призналась Милявская. К тому же, мужчина против публичности.

Напомним, что Лолита рассталась с бывшим мужем летом прошлого года. Причиной разлада в стал кризис в отношениях. Позже она требовала признать ее брак фиктивным, что стало полной неожиданностью для Иванова.