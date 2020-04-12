Лолита смирилась с проступающей сединой

Лолита Милявская даже после закрытия своей известной телепередачи продолжает поддерживать образ женщины без комплексов. Она без доли смущения демонстрирует неидеальную фигуру в обтягивающих нарядах и лицо без макияжа после изматывающих концертов.
Сейчас певица находится на карантине и пожаловалась, что не может обратиться к своему мастеру по волосам за помощью. На видео, которое она опубликовала в своих социальных сетях, Лолита показала отросшую седину. Она призналась, что в начале переживала из-за этого, но теперь решила не париться, к чему и всех призывает.
“Ощущение мне сразу подняло, что со мной пребывает 2 миллиона 960 тысяч человек. Спасибо, что вы со мной, а я с вами. И, по-прежнему, держим психику в порядке, не сдаемся”, – обратилась певица.
Недавно Лолита Милявская в эфире телепередачи “Вечерний Ургант” заявила, что сделала операцию на глаза. Певица не стала откладывать визит и пришла в студию со свежими следами хирургического вмешательства – небольшими рубцами и отеками. Она рассказала, что прибегает к процедуре не в первый раз, поскольку от постоянного макияжа веки растягиваются и визажистам становится сложнее наносить косметику.
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