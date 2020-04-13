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"Зад старенький": Собчак возмутила народ похабщиной

Ксения Собчак. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Собчак шокировала россиян снимком своих ягодиц. Отреагировал и ярый оппонент звезды в сетевых спорах – музыкант Сергей Шнуров.
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Телеведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, сделанный со спины, в комбинезоне телесного цвета. Комментарий лидера "Ленинграда" не заставил себя ждать.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

"На фото – самый "лучший друг"./ Зад старенький, но верткий./ Вновь показала "сухофрукт"/ В узорчатой обертке", – написал певец. Знаменитость пока не отреагировала на нападки бывшего приятеля. Распекли теледиву за похабное фото и другие россияне.

Напомним, что Ксения Собчак и Сергей Шнуров уже выясняли отношения в стихотворном баттле. Артист начал ругаться с ведущей вскоре после того, как от него ушла супруга Матильда. 

Как писали "Дни.ру", Ксения Собчак пережидает пандемию коронавируса дома с мужем Константином Богомоловым. Чтобы не скучать, она устраивает прямые эфиры в "Инстаграм". Во время одной из трансляций звезда поссорилась со своей матерью Людмилой Нарусовой. 

Ранее россияне раскритиковали Ксению Собчак за откровенное видео, где супруг трогает ее грудь. Знаменитость заявила, что не считает это постыдным. 

Автор: 13 апреля 2020, 11:53
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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гостья
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Два известных придурка! Стареющая гиена собчачка и алкаш в майке алкоголичке-шнур! Достойны друг друга!
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