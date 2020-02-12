Оксана Воеводина подхватила страшный вирус

Экс-супруга бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина улетела на горнолыжный курорт в Сочи. Она отправилась туда вместе с сыном Леоном.

На протяжении последних трех дней "Мисс Москва-2015" лежит с высокой температурой и в маске. Она уверена, что подхватила вирус в аэропорту. Но не знает точно, какой именно. Девушка опасается, что заразилась коронавирусом.

Также экс-супруга бывшего короля Малайзии рассказала, как перенес полет ее наследник. Оксана призналась, что очень переживала, что у мальчика заболят уши во время посадки и взлета. Поэтому старалась как можно чаще поить его соком.

"В самолете Леон облизал буквально все — от ручек до иллюминаторов. Я нервничала и в спешке заливала все поверхности антисептиком", – призналась Воеводина.

Напомним, недавно малыш разорвал в клочья фотографии, на которых изображен его влиятельный отец. Это очень расстроило Оксану. Ведь снимки – единственное, что осталось у нее после разрыва с возлюбленным. "Конечно, он пока ничего не понимает, но в груди у меня защемило...", – откровенно заявила Оксана.



