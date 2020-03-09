Сергей Лазарев разрыдался на глазах у публики

Героиней нового выпуска программы стала молодая певица Полина Смирнова из Мурманской области. Девушка исполнила на сцене песню "Одно и то же" инди-поп группы IOWA.
Во время ее выступления лидер сотни Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции и расплакался. На это обратили внимание многие зрители, в том числе и ведущий "Ну-ка, все вместе" Николай Басков.
"Просто это невероятно было, очень здорово. Это очень сложно объяснить, это такой полет. Это было грандиозное выступление. Ваше выступление напоминает хождение по канату", – высказался Сергей Лазарев.
Артист добавил, что ради таких эмоций стоит жить. Николай Басков в свою очередь отметил, что "никогда не видел, чтобы Сергей Лазарев плакал", передает Teleprogramma.pro.
Напомним, в вокальном шоу "Ну-ка, все вместе" принимают участие исполнители из разных стран. Их выступление оценивает жюри, состоящее из 100 человек – певцов, музыкантов и композиторов.
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