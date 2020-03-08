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"Постарела": уставшая Кожевникова шокировала россиян

Мария Кожевникова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Мария Кожевникова, возможно, скоро покинет список самых желанных женщин России. Поклонники заметили изменения во внешности актрисы.
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Мария Кожевникова более 10 лет завоевывает сердца представителей сильного пола. Откровенные фотоснимки, эротические позы, элегантные наряды, безупречный вид... Что-то из этого для актрисы точно окажется в прошлом, ведь поклонники обнаружили у нее необратимые изменения во внешности. 

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 Мария Александровна Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

Недавно Мария опубликовала новое селфи в своем инстаграм-аккаунте. В комментариях она хотела поговорить по поводу развития российского телевидения, но некоторые из подписчиков решили указать совершенно на другое. Все дело в том, что на фото Кожевникова выглядит уставшей, это не скрывают даже наложенные фильтры

"Постарела", – написал один из фолловеров.

Мария известна тем, что часто отвечает на комментарии своих поклонников. Этот комментарий она также не оставила без внимания и ответила: "А вы своей жене это говорите?". Другие же подписчики решили поддержать звезду и отметить, что старение настигает всех.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Недавно Кожевникова заговорила о безумии российских ток-шоу, которые проводят эфиры с героями резонансных историй. Так, артистка привела в пример блогера Екатерину Диденко, которая ходит по телевизионным передачам после смерти друзей и мужа.

Автор: 8 марта 2020, 14:39

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