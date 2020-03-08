"Постарела": уставшая Кожевникова шокировала россиян

Мария Кожевникова более 10 лет завоевывает сердца представителей сильного пола. Откровенные фотоснимки, эротические позы, элегантные наряды, безупречный вид... Что-то из этого для актрисы точно окажется в прошлом, ведь поклонники обнаружили у нее необратимые изменения во внешности.
Недавно Мария опубликовала новое селфи в своем инстаграм-аккаунте. В комментариях она хотела поговорить по поводу развития российского телевидения, но некоторые из подписчиков решили указать совершенно на другое. Все дело в том, что на фото Кожевникова выглядит уставшей, это не скрывают даже наложенные фильтры
"Постарела", – написал один из фолловеров.
Мария известна тем, что часто отвечает на комментарии своих поклонников. Этот комментарий она также не оставила без внимания и ответила: "А вы своей жене это говорите?". Другие же подписчики решили поддержать звезду и отметить, что старение настигает всех.
Недавно Кожевникова заговорила о безумии российских ток-шоу, которые проводят эфиры с героями резонансных историй. Так, артистка привела в пример блогера Екатерину Диденко, которая ходит по телевизионным передачам после смерти друзей и мужа.
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