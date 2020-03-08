"Постарела": уставшая Кожевникова шокировала россиян

Мария Кожевникова, возможно, скоро покинет список самых желанных женщин России. Поклонники заметили изменения во внешности актрисы.

Мария Кожевникова более 10 лет завоевывает сердца представителей сильного пола. Откровенные фотоснимки, эротические позы, элегантные наряды, безупречный вид... Что-то из этого для актрисы точно окажется в прошлом, ведь поклонники обнаружили у нее необратимые изменения во внешности.

Недавно Мария опубликовала новое селфи в своем инстаграм-аккаунте. В комментариях она хотела поговорить по поводу развития российского телевидения, но некоторые из подписчиков решили указать совершенно на другое. Все дело в том, что на фото Кожевникова выглядит уставшей, это не скрывают даже наложенные фильтры

"Постарела", – написал один из фолловеров.

Мария известна тем, что часто отвечает на комментарии своих поклонников. Этот комментарий она также не оставила без внимания и ответила: "А вы своей жене это говорите?". Другие же подписчики решили поддержать звезду и отметить, что старение настигает всех.

Недавно Кожевникова заговорила о безумии российских ток-шоу, которые проводят эфиры с героями резонансных историй. Так, артистка привела в пример блогера Екатерину Диденко, которая ходит по телевизионным передачам после смерти друзей и мужа.