"Пришла расплата": зараженная Рудковская отправилась на карантин

Яна Рудковская заболела на фоне ужасающих новостей о коронавирусе. Знаменитость поведала о состоянии своего здоровья в своем телеграм-канале.

Рудковская поведала о том, что заражена инфекцией. Судя по всему, речь идет об ОРВИ. "Пришла расплата за мой Париж. Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями так, что сижу на 14-дневном карантине. Празднование юбилея, к которому готовилась почти полгода, вынуждена перенести с 11 на 24 марта. Только представьте, чего мне это стоило за четыре дня до праздника. Отпуск тоже пока отменили!", – написала продюсер.

Кроме того, звезда в ироничной форме попросила не применять к ней меры принудительной изоляции. "Так что прошу ко мне карательные отряды не отправлять и дело не шить. А то знаю, что руки то у многих чесались. Я сама самоизолировалась, мне помогать не надо. "Отлились мышке всех кошек слезки". Утопаю в них и карантинный занавес на десять дней. Всех с праздником весны", – добавила она.

Яна Рудковская эмоционально ответила критикам методов ее воспитания. Пользователи Сети считают, что продюсер избаловала семилетнего наследника.

В "Инстаграм" появился ролик, в котором сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша показывает свои игрушки. Пол в детской Гнома Гномыча усыпан всевозможными пистолетами и автоматами, а также пульками от них.