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Виктор Салтыков с позором провалился на концерте в Брянске

Виктор Салтыков. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Курьезный инцидент произошел на шоу "Дискотека 90-х" 6 марта с Виктором Салтыковым. Зрители освистали ретро-звезду.
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В местном цирке произошел настоящий скандал. На концерт собрались сотни людей, пришедших, чтобы вспомнить юность и зарядиться положительными эмоциями накануне Международного женского дня – 8 марта. Сначала перед зрителями выступили группа "Рок-острова" и Наталья Гулькина. Затем настал черед выйти на сцену Виктору Салтыкову.

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Как полагается, ведущий объявил артиста, но тот не появился. Ни после первого, ни после второго раза. Из зала послышались недовольные выкрики, неодобрительные реплики, а затем свист.

Примечательно, что пока разгоряченные гости шоу негодовали и ругали певца, его музыканты стойко стояли на сцене, пытаясь как-то разрядить обстановку. Что было виною задержи Виктора Салтыкова – неизвестно.

Вместо него на сцену вышла Татьяна Овсиенко. А уже после нее все же появился опоздавший исполнитель. Публика встретила его с насмешками. Но артисту все же удалось реабилитироваться после такого провала. "Исправимся!", - пообещал он поклонникам и постарался выложиться на все 100%. Судя по тому, как к концу выступления подпевала и пританцовывали аудитория, Виктору Салтыкову это все-таки удалось.

Автор: 7 марта 2020, 10:37

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