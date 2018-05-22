Виктор Салтыков рассказал о пьянстве и подлости бывшей жены

Презентация диска Вадима Казаченко совпала с празднованием юбилея его продюсера и жены Ирины Аманти. Поздравить одну из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе собрались многие звезды. Среди них был Виктор Салтыков, с которым корреспондент Dni.Ru пропустил по стаканчику и поговорил о наболевшем.



Виктор, пресса обсуждает проблемы с алкоголем у Ваших друзей и коллег Евгения Осина, Криса Кельми. Часто видите их во хмелю?

Я думаю, это личное дело каждого из них, но если есть проблема, ее надо решать. У них уже такой возраст, что можно было бы и завязать с пьянкой. Криса и Женю я не видел давно. Когда-то мы вместе играли в футбол, но теперь у них другие, наверное, интересы.

Все артисты любят погулять, покутить. Вас минула чаша сия?

Я не пью. Давно уже не гуляю так, как раньше. Кстати, и в лучшие годы много не пил. А все, что писала про мои якобы загулы пресса, было выдумано и вброшено моей бывшей женой. Это все ее больные домыслы, которыми она меня решила утопить.

Но ведь жив курилка! Она Вам такой пиар сделала!

Не надо мне такого счастья. Я был и без нее распиарен прекрасно. Мой пиар – это музыка. А на то, что она меня на всю страну склоняла, я никак не реагировал. Сложно поставить человека на истинный путь. Ире с ее врожденной бестактностью бесполезно что-то говорить. Это метать бисер перед свиньями. Отвечать за свои дела и слова она будет перед Богом.

А с дочерью отношения поддерживаете?

Алису я давно не видел, но только по одной причине – мама сделала все, чтобы она со мной общалась редко. Каждый раз Ира пытается палки в колеса вставлять, хотя Алисе 30 лет, она взрослая женщина и вправе сама решать, с кем общаться. Иногда она мне пишет, хотя с днем рождения в последний раз не поздравила. Я и не навязываюсь. Нехватки в общении нет – у меня уже 26 лет другая жена, сыну девять лет, дочке 22. И все, что связано с той моей семьей и жизнью, для меня – закрытая книга.