"То лицо, чем садятся на крыльцо": Волочкова назвала имя заказчика ее травли

Анастасия Волочкова назвала имя того, кто устроил против нее травлю в интернете. Она уверена – все проплачено.

Негативные комментарии в адрес Анастасии Волочковой люди пишут каждый день. Народ так или иначе реагирует на ее ежедневные публикаций в соцсетях – высказывается по поводу внешности, поведения, личной жизни и прочем. Раньше балерина сильно расстраивалась из-за хейтеров, но сейчас научилась не обращать на них внимание. Абстрагироваться от злопыхателей у звезды получилось, но о происхождении огромного количества критики все равно задумывается.

"Когда посмотришь на рожи тех, кто пишет эти комментарии, с нулевыми этими ботами, и не только эти боты, этими аккаунтами и всем, закрытыми причем, посмотришь, это же физиономия, которая, знаете, выражает то лицо, чем садятся на крыльцо, простите", – сказала Волочкова в программе "Светская хроника".

По мнению танцовщицы, злые комментарии "насылает" на нее бывший муж Игорь Вдовин. Выяснилось, что он занял у звезды три миллиона долларов и не вернул. Волочкова даже подавала против него иск в суд. Видимо, за это и мстит экс-супруг.

"А что подозревать, если это так? Анти-пиаровская кампания против меня в моей жизни не впервые, а это еще те люди, которым действительно платят деньги", – объяснила балерина.

Журналист Денис Сорокин выяснил, что Волочкову, действительно, "очерняют" за деньги. Якобы несколько человек пишут негативные комментарии танцовщице и получают зарплату. Возможность такого метода подтвердила и юрист Наталия Смирнова.

"Конкретно вот эти комментарии в социальных сетях – это программа, которая внедряется в твой сайт. Есть биржи, на которых можно купить эти комментарии, более того, комментарии эти, в частности, ты можешь писать сам. Стоят они от 5 до 20 рублей", – объяснила эксперт.

Стоит отметить, что подобного рода предпринимательство преследуется по закону и может быть уголовно наказуемо.

Чтобы избежать травли, Волочковой пришлось закрыть комментарии в своем инстаграм-аккаунте. Поэтому сейчас звезда спокойно публикует фотографии, где показывает свое личное счастье.