"Проститу...": Водонаева набросилась на ведущих после обвинений в экстремизме

Экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева в январе 2020 года оказалась в центре скандала. Она сделала несколько публикаций в своем инстаграм-аккаунте, где поразмышляла по поводу материнства и абортов. В одном из текстов блогер назвала "быдлом" граждан, которые заводят детей ради финансовой поддержки от государства.
После резких слов на Алену ополчились, в первую очередь, депутаты. Они хотели даже оштрафовать ее за высказывания. Также Водонаева стала гостем нескольких политических передач на федеральных каналах, где светскую львицу пытались выставить не в лучшем свете.
К истории подключились и правоохранительные органы, которые стали проверять слова Алены на предмет экстремизма. Водонаева решила помочь полицейским и сама запросила лингвистическую экспертизу своих слов. Ею занимался ведущий специалист по русскому языку в России Михаил Осадчий. Результаты проверки звезда опубликовала в социальных сетях.
"Когда кликушничество поутихло, и все кому не лень (от проститу ... ой, "ведущих" федеральных каналов и депутатов, до обычных людей и актеришек средней руки) перестали интерпретировать мои слова, выкладываю лингвистическую экспертизу (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", – язвительно высказалась Водонаева в своем инстаграм-аккаунте.
Алена радостно заявила, что никакого экстремизма в ее словах эксперт не нашел. Теперь она готова передать эти документы сотрудникам МВД.
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