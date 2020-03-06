"Коробку для чая напоминает": Волочкова решила заработать на продаже сумок

44-летняя Анастасия Волочкова продолжает зарабатывать на своем имени. Теперь ее попросили украсить рекламу новых дизайнерских сумок от Анны Вульф. Танцовщица стала амбассадором бренда и приняла участие в создании лукбука. Фотографиями в Сети делится сама дизайнер.
Совместная работа Анны и Анастасии получила название "Шедевр на шедевре". Квадратные сумки украшены знаменитыми полотнами известных художников. По мнению создателя коллекции, такие аксессуары "наполнят красотой и духовностью изнутри".
Балерина поблагодарила за сотрудничество дизайнера в своем инстаграм-аккаунте. Но поскольку комментарии Волочковой писать нельзя (она отключила данную функцию), хейтеры ринулись в профиль Анны Вульф. Пользователи Сети не были в восторге от совместного творения женщин.
"Раньше на пакеты тоже лепили красивые картинки. При нынешнем развитии полиграфии и печати любой может нанести понравившийся рисунок куда хочешь (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", "Стесняюсь спросить. А в чем шедевр???коробку для чая напоминает", "Одна Волочкова согласилась рекламировать ваше ***-сумочки,потому что соглашается на все", – написали они.
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