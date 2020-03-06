Рудковской пришлось оправдываться после попыток заработать на коронавирусе

Недавно Яна Рудковская появилась на Неделе моды в Париже. Для посещения мероприятия звезда выбрала платье и розовый жакет. Образ она дополнила черной маской. Продюсер пояснила, что сделала это в целях безопасности, чтобы не стать жертвой эпидемии коронавируса. Но Яна столкнулась с тем, что черная маска не сочетается с ее внешним видом, и она решила наклеить на нее три бумажные камеи в форме цветов белого цвета.
Из-за необычного образа Рудковская привлекла внимание всех присутствующих, в частности, фотографов и операторов. Они сочли интересным необычное украшение. Яна даже похвасталась этим в своем инстаграм-аккаунте, выложив видео, где она позирует папарацци прямо на проезжей части.
Подписчики обвинили Рудковскую в "хайпе" на тему эпидемии коронавируса.
"Ну теперь-то точно понятно, чего вы в маске – ради хайпа, и чтобы выглядеть максимально глупо на фоне остальных, и, как результат, – хайп. Все люди вокруг без масок, вы одна, как зараженная, ходите", – писали фолловеры.
Яне надоела постоянная критика, и она решила раз и навсегда ответить хейтерам. Продюсер отметила, что больше всего боится людей, которые устраивают панику.
"Этот контингент есть и среди моих подписчиков. Периодически они дают мне всевозможные советы, упрекают то за "маски", то за завтраки, то почему-то за "пир во время чумы" и даже грозят отписаться. Я не собираюсь в связи со вспышкой коронавируса менять свои планы на отпуск или какие-либо другие события в моей жизни, соблюдаю все меры предосторожности!" – высказалась она.
Ранее сообщалось, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко из-за эпидемии новой болезни отменили концертный тур по Китаю.
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