Исчезла? Больная раком Заворотнюк загадочным образом скрылась от приставов

Актриса Анастасия Заворотнюк несколько месяцев борется с раком мозга. На ее лечение родные тратят большие суммы денег. Но в какой больнице находится артистка, до сих пор неизвестно. Найти актрису не могут даже судебные приставы, которым пришлось закрыть дело о ее долге, которое рассматривалось в Люберецком суде.
Согласно некоторым данным, звезда сериала "Моя прекрасная няня" – пациентка итальянской больницы. Из-за высокой стоимости лечения близким якобы пришлось продать особняк Заворотнюк в поселке Крешкино. Цена такой недвижимости достигает двух миллионов долларов.
Восемь лет назад актриса взяла в банке ипотечный кредит. Понадеявшись на успех в карьере и высокие заработки, она думала, что быстро погасит необходимую сумму. Но внезапно увеличился курс валют, и Анастасии пришлось платить еще больше. Расстаться с долгом она смогла лишь в 2019 году.
Также есть мнение, что Заворотнюк находится в своей московской квартире, из-за которой у актрисы также возникали финансовые трудности. В конце прошлого года в СМИ заговорили о том, что у звезды накопились счета на сумму 24 тысяч рублей.
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