Елена Степаненко вытолкнула в эфире Евгения Петросяна

На телевидении сложилась определенная традиция в канун Международного женского дня. В праздничные дни выходили в эфир юмористические передачи Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Причем главным всегда был юморист. Выпуски с ним транслировались 8 марта, а его тогда еще супруге доставались не самые рейтинговые дни – 6 или 7 марта. Иными словами, Степаненко всегда была на разогреве.
Недавно стала известна программа передач на мартовские праздничные дни. Поклонники были удивлены, когда увидели, что 8 марта покажут большой юмористический концерт Елены Григорьевны "Ирония судьбы". Зрителя ждут шутки "от женщин и для женщин". Также в эфире появятся Елена Воробей, коллектив "Новые русские бабки", Сосо Павлиашвили, Игорь Маменко, Сергей Дроботенко, Алексей Щеглов и другие.
Что касается Петросяна, то ему федеральный канал выделил лишь утро 7 марта. В передаче Евгения Вагановича также появятся и другие юмористы – среди них Александр Морозов и дуэт Моисеенко и Данильца.
Видимо, для Елены Степаненко настал новый период славы. Ее монологи про мужей-изменщиков снова стали актуальны, в первую очередь, дня нее самой.
Напомним, Петросян и Степаненко официально расторгли брак в ноябре 2018 года. Пара распалась из-за появившейся у Евгения Вагановича новой возлюбленной. В декабре 2019 года супругой юмориста стала Татьяна Брухунова, которая моложе его на 44 года.
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