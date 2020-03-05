"Дикая львица": народ ахнул от обнаженной груди Решетовой

Модель просто взорвала Сеть новым провокационным снимком. В своем инстаграм-аккаунте Анастасия Решетова опубликовала кадр, собравший море комментариев.
На нем пышную грудь девушки подчеркивает эффектный корсет, сообщает Пятый канал. Образ возлюбленной музыканта дополняет роскошное бриллиантовое колье.
Подписчики пришли в восторг от сногсшибательного сексуального вида Анастасии Решетовой. Они отметили, что она – роскошная женщина, похожая на черную пантеру. "Дикая львица, ты моя царица!", – написал один из фолловеров.
Однако нашлись и те, кто был более критичен. Они обратили внимание на изъяны. Ряду подписчиков обнаженная грудь Анастасии Решетовой показалась непропорциональной. Другим не понравилось выражение лица светской львицы – оно показалось им слишком надменный.
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