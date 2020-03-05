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"Унижаться перед ней не собираюсь!": Гулькина врезала бессовестной Суханкиной

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Всего два месяца осталось до третьей музыкальной премии "Жара". Отметить это событие, узнать номинантов и имена ведущих звезды собрались в фешенебельном ресторане. Среди гостей была и Наталия Гулькина, которая пришла с юным спутником – стилистом Павлом. Корреспондент "Дни.ру" не мог пропустить такую красоту.
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Несколько дней назад весь православный мир отмечал Прощеное воскресенье. Символично, что накануне Наталия Гулькина смогла помириться с Максимом Галкиным. "Мы выяснили с ним отношения, вопросов и претензий больше нет, – рассказала певица. – Он извинился, мне было очень приятно, да и просмотров в интернете получилось очень много".

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Напомним, что Максим Галкин в очередном выпуске программы "Сегодня вечером" на Первом канале заявил, будто все песни группы "Мираж" исполняла Маргарита Суханкина. Гулькина была в шоке от услышанного, но Галкин повел себя достойно и попросил прощения за досадную ошибку.

"Галкин молодец, – продолжила Гулькина. – А вот с Суханкиной мы как не мирились, так и не собираемся. А зачем? Меня никто не зовет на примирение, меня выгнали, а теперь я должна бегать и унижаться?! Нет, не хочу, мне и так хорошо".

По ее словам, в противостоянии с Маргаритой Суханкиной пребывает и основатель группы "Мираж" Андрей Литягин. "Лично я с ним не ссорилась, – заверила Наталия. – Я ушла, он сказал мне спасибо за все эти годы, и все. Уже восемь лет после этого я его не видела и не слышала – ничего о нем не знаю. Один раз, правда, он хотел на меня подать в суд, но дальше слов дело не пошло". 

Автор: 5 марта 2020, 10:58
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