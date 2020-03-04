"Не пора ли остановить этот ад?": Кожевникова взорвалась из-за появления устроившего смертельную вечеринку блогера на ТВ

Мария Кожевникова высказалась о блогере Екатерине Диденко, которая ходит по телевизионным шоу после смерти мужа и друзей. Пост она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.

35-летняя актриса Мария Кожевникова прокомментировала ситуацию, которая сложилась после новости о смерти на вечеринке блогера Екатерины Диденко. Артистка возмущена тем, что произошедшее обсуждается на телевидении, и все выносится на обсуждение публике.

Актриса назвала безумием тот факт, что сотрудники телешоу готовы платить героям выпусков миллионы рублей ради рейтингов.

"Не пора ли остановить это ад адский?! Причем от этого нельзя скрыться даже если у тебя телевизора дома нет , все соц.сети и новостные ленты, даже вести вышли с заголовком , что какой-то бьюти блогер лишился ногтя после драки. Вы серьезно???! (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", – написала Кожевникова в "Инстаграм".

Подписчики попытались уличить Марию в лицемерии и припомнили ей участие в подобных шоу. Актриса решила пояснить, что не выступает против таких передач, а напротив, поддерживает, если тема выпуска особенно важная.

Напомним, вечером 28 февраля на юге Москвы в банном комплексе "Девятый вал" вечеринка закончилась трагедией. Блогер Екатерина Диденко отмечала день рождения вместе с мужем и друзьями. Во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда. В итоге десять человек получили химические ожоги, трое из них скончались, включая супруга Екатерины.