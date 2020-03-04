Плати теперь за все сама: умерший на банной вечеринке муж блогерши оставил долги

Валентин Диденко погиб после банной вечеринки, организованной в честь дня рождения жены 28 февраля. Он погрузил в бассейн большое количество сухого льда. Химическая реакция привела к гибели трех человек. Правда, его супруга Екатерина Диденко успевает совмещать траур с публикациями в соцсетях. Благо, что после смерти мужа резко выросло число подписчиков.



Екатерина Диденко на своей странице в социальной сети закрыла возможность комментирования публикаций. Зато сама регулярно делает записи в сториз. Например, она сообщила, что муж после смерти оставил долги. Например, заказал портрет, но не успел за него расплатиться.

"Валя заказал портрет за 4 тысяч. Внес предполпатe Сегодня, когда я заказывала для мамы Вали портрет Валечки, я расплатилась за него и очень жду доставку".

Ранее все в том же "Инстаграме" смерть супруга из-за банной вечеринки Диденко объяснила своеобразно. "Еще один подарок сделал мне муж – он умер не в мой день рождения, а 29 февраля. Он дотянул, я верю, специально, чтобы мне было легче", – поделилась шокирующими откровениями блогер.

Напомним, что Екатерина через соцсети первой сообщила о смерти мужа. Пока его тело еще остывало, Диденко стала гостем программы "Пусть говорят". Перед миллионами зрителей она рассказала о событиях того вечера и между делом обвинила врачей в том, что они слишком долго оказывали помощь пострадавшим.