Обвиненная в насилии звезда фильма "Елки" плюнула в лицо своей жертве на шоу Шепелева

Актер, известный по работам в фильмах "Елки", "Август. Восьмого" и "Ничто не случается дважды" Константин Самоуков снова стал участником программы Дмитрия Шепелева. В эфире "На самом деле" попытались выяснить, правда ли он приставал к прислуге.

Бывшая домработница вызвала артиста на детектор лжи. Она обвинила мужчину в пытках раскаленным утюгом и сексуальных домогательствах. Причем противозаконные действия он якобы совершил в квартире, где проживает с супругой. Стоит напомнить, что два месяца назад жена Самоукова уже приходила на программу "На самом деле", где вскрылась правда об изменах ее суженого. Тогда Валерия Пенкина набросилась с кулаками на возлюбленного и пообещала подать на развод, однако неверный муж вымолил прощение. Женщина уверена, что домработница пытается отомстить за увольнение клеветой на известного артиста.

Валентина Артемьева, трудившаяся прислугой в доме звезды, не из Москвы и изначально рассматривала работу с проживанием. Она рассказала Дмитрию Шепелеву, что часто разговаривала по телефону с родственниками из другого города, и уверяла, что делала это только в то время, когда никого не было дома. Также уборщица заявила, что вскоре после трудоустройства жена артиста и он сам стали часто придираться к ней по мелочам – то кофе не так подан, то полы плохо помыты, то обувь неровно расставлена, то слишком громко готовится завтрак.

В один из дней Самоуков вернулся домой раньше обычного и увидел, что домработница с кем-то общается по мобильному. Мужчине это не понравилось, и он набросился с кулаками на девушку. В качестве доказательств Артемьева предоставила диктофонную запись, на которой были слышны громкие крики и удары. Однако артист обвинил уборщицу в шпионаже, уверяя, что та якобы постоянно за ним следила. "Диктофон она использовала, чтобы выставить меня в негодном свете перед моей супругой", – кричал Самоуков.

Кстати, применение силы – не все обвинения в сторону звезды. Как заявила помощница по хозяйству, в декабре хозяин пришел домой в нетрезвом виде и попросил налить выпить, однако девушка предложила сделать кофе, так как видела, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Когда она его налила, Константин отшвырнул чашку, упрекнув домработницу в недостаточной температуре напитка.

"Потом он подошел ко мне сзади, зажимал в угол. Он поднимал мне юбку и пытался повалить на пол", – поделилась Валентина.

Когда девушка рассказывала об инциденте, артист ее постоянно перебивал и кричал, заставляя замолчать. Зал неодобрительно свистел.

Жена актера уверена, что Валентина Артемьева – аферистка, которая хочет обманом заполучить деньги. Она не верит в неверность мужа, хотя всего пару месяцев назад в студии "На самом деле" стало известно о многократных изменах звездного мужа. Пенкина считает, что домработница специально соблазняла ее благоверного, однако Артемьева стала доказывать свою правоту. Завязался жаркий спор, девушки вскочили, крича друг на друга, в итоге Константин плеснул воду из стакана на бывшую помощницу. Забавно, но детектор лжи в эфире шоу подтвердил догадки супруги артиста: Валентина придумала коварный план, чтобы выманить деньги из кармана знаменитости для своего бизнеса. Девушка ни в чем не призналась, однако полиграф сказал все за нее.