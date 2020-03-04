Ургант на всю страну показал голого Прусикина из Little Big

Иван Ургант не понимает, сколько можно работать по схеме "Билан – Лазарев – Билан". Он пошутил, что это похоже на маршрут "веселого паровозика".
Телеведущий пояснил для старшей аудитории, почему выбор был сделан в пользу рейв-группы
Little Big. Также он показал фото солиста Ильи Прусикина с обнаженным торсом, передает URA.ru.
По словам Ивана, музыкант – достойный человек, ведь у него есть казачий чуб и татуировка русского медведя на груди. "Год 1985-й – начало перестройки – есть!" – отметил Ургант.
Ранее Первый канал объявил, что на международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" поедет группа из Санкт-Петербурга Little Big. Многие звезды поддержали такой выбор.
Как писали "Дни.ру", среди них оказался певец Сергей Лазарев, уже представлявший Россию на "Евровидении". По его словам, доверить выступление Little Big – стратегически правильно.
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