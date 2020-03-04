Из группы Little Big ушел важный человек после известия об участии в "Евровидении"

Петербургскую группу Little Big покинул пиар-менеджер и директор по развитию Андрей Орехов. Он сообщил о своем решении в "Фейсбук".
Орехов пояснил, что его представления о коллективе разошлись с направлением, в котором он двигается. Андрей назвал команду профессиональной, однако признал, что для себя места не видит, пишет НСН.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Кого еще тошнит от стариков?..
Хотел сына, а родилась дочь
Россия
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Коронавирус дошел до Италии
Комплекс неполноценности...
Нью