Из группы Little Big ушел важный человек после известия об участии в "Евровидении"

Петербургскую группу Little Big покинул пиар-менеджер и директор по развитию Андрей Орехов. Он сообщил о своем решении в "Фейсбук".

Орехов пояснил, что его представления о коллективе разошлись с направлением, в котором он двигается. Андрей назвал команду профессиональной, однако признал, что для себя места не видит, пишет НСН.