"Наверное, коронавирус": чешущаяся Собчак пожаловалась на страшные симптомы

Дедом Ксения Собчак был еврей Борис Моисеевич Нарусов. Ее мама – Людмила Борисовна Нарусова – член общественного совета Российского Еврейского Конгресса. Сама же Ксения Собчак придерживается православных традиций. Об этом она рассказала корреспонденту "Дни.ру" на пресс-ланче по поводу предстоящей в июне премии "МУЗ-ТВ".



В этом году Ксения Анатольевна проведет церемонию в 11 раз. Проведет, как всегда с "огоньком" – остротами, юмором, шутками. "Моей соведущей будет Оля Бузова, которая поет примерно как и я, – смеется Собчак. – Такой простор для шуток, просто жирный жир, красота!"

Про острый язычок Собчак все знают. Но вот хотелось ли ей за него у кого-то попросить прощения? "Я часто просыпаюсь с каким-то зудом и почесыванием, – призналась Собчак, рассказывая про страшные симптомы. – Недавно настигла мысль: "Не коронавирус ли это?" Но нет, там другие симптомы. А почесывание и зуд были вызваны желанием сделать какую-то провокацию".

"В Прощеное воскресенье (накануне Великого поста – Прим. ред.) я хотела опубликовать мое с Константином (Богомолов, режиссер, муж Собчак – Прим. ред.) фото и подписать: "Простите нас, что мы такие о*****ные", – призналась ведущая. – Но я сдержала в себе этот позыв, опубликовав нейтральное видео. И два человека попросили у меня прощения. Я ответила взаимностью. А один человек в честь нашего примирения подарил мне цветущий кактус, чему я очень рада. Так что Прощеное воскресение застигло и меня. Но если на грядущей премии "МУЗ-ТВ" Ольгу Бузову назову Ксенией Бородиной, то сразу хочу покаяться: "Простите, люди добрые, Христа ради, не со зла!"

