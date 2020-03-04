Хайпующей на смертельной вечеринке вдове-блогеру дали под дых за участие в телешоу

Девушка на своей странице в ЖЖ в резкой форме выразила позицию в отношении Екатерины Диденко, которая на следующий же день после смерти мужа согласилась принять участие в ТВ-шоу. Журналистка утверждает, что Первый канал смог уговорить новоиспеченную вдову "поторговать мордой" в эфире за 1,2 миллиона рублей. Досталось и другим участникам вечеринки с сухим льдом, которые отправились к конкурентам Константина Эрнста на "Россию-1", где лили слезы и рассказывали о чудесном спасении.
"Неутешная вдова, вместо того, чтобы оплакивать тихонько мужа, проявила недюжинную силу духа: сделала макияж, наложила программную масочку в Эскортограме, вела прямые трансляции, одновременно торгуясь с телеканалами – кто ж ей больше заплатит? (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – недоумевает Лена Миро.
Также популярная журналистка негодует, что федеральные телеканалы, рассказывающие денно и нощно о моральности, ввязались в грязную игру друг с другом, пытаясь повысить рейтинг на чувствах людей. "На мой взгляд, телевидение уже настолько погрязло в г***е, разврате и хайпе, чтобы даже рассадник школоты ВКонтакт на их фоне выглядит монастырем со строжайшим уставом", – пишет блогер.
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