"Не было никакой свадьбы": Петросяна и его молодуху вывели на чистую воду

Вполне возможно, что Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова обманывают поклонников. Говорят, свадьбы между ними не было и ребенок не рождался.

Личная жизнь Евгения Петросяна находится под пристальным наблюдением общественности уже два года. Юморист развелся с Еленой Степаненко и ушел к молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Позже возлюбленные заключили брак. А недавно в СМИ появилась информация, что Евгений Ваганович вновь стал отцом. Ребенок родился якобы от суррогатной матери. Однако все это может быть лишь пиаром, а свадьба и наследник – выдумки самих героев историй. Такую мысль допустил академик Российской академии художеств Сергей Заграевский в беседе с изданием "Собеседник".