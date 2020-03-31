"Не было никакой свадьбы": Петросяна и его молодуху вывели на чистую воду

Личная жизнь Евгения Петросяна находится под пристальным наблюдением общественности уже два года. Юморист развелся с Еленой Степаненко и ушел к молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Позже возлюбленные заключили брак. А недавно в СМИ появилась информация, что Евгений Ваганович вновь стал отцом. Ребенок родился якобы от суррогатной матери. Однако все это может быть лишь пиаром, а свадьба и наследник – выдумки самих героев историй. Такую мысль допустил академик Российской академии художеств Сергей Заграевский в беседе с изданием "Собеседник".
Телеэксперт сказал, что не пошел бы поздравлять Петросяна, ведь он так и не показал общественности новорожденного наследника. К тому же, известный юморист не демонстрирует никаких эмоций по этому поводу. А Татьяна, которая регулярно делает публикации в "Инстаграм", никак не обмолвилась тем, что стала мамой.
"Возможно, мы вскоре узнаем, что и не было вовсе там никакой свадьбы и оформления отношений. Популярность проходит, а привычка нравиться остается", – предположил Заграевский.
Кроме того, он отметил, как Татьяна Брухунова ведет инстаграм-аккаунт. Супруга Петросяна "играет" со своей аудиторией и привлекает внимание. Сергей считает, что Татьяне выгодно быть женой известного юмориста, потому что без него она лишь секретарша-разлучница.
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