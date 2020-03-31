Новый роман? Шейк застукали с известным бабником

Общественность заговорила о новых отношениях Ирины Шейк. Модель увидели в компании дамского угодника.

Ирина Шейк осталась одна после расставания с Бредли Купером. Тогда новость привлекла широкое внимание общественности. Вся Россия обвинила снявшуюся в фильме Купера Леди Гагу в том, что она увела актера из семьи. Но позже скандал поутих, и поклонники Шейк теперь пристально следят за личной жизнью модели.

И вот, кажется, появился новый повод для обсуждений. Как сообщает телеграм-канал "Только никому...", Ирину заметили с мужчиной во время прогулки. Им оказался арт-дилер Вито Шнабель. В кругу знаменитостей он известный сердцеед. Шнабель встречался с Хайди Клум, Дашей Жуковой, Эмбер Херд, Деми Мур, Лив Тайлер.

Стоит отметить, что на снимках между Вито и Ириной не наблюдается никакой искры. Но все же, это интересный выбор партнера для прогулки во время всемирного карантина.

Напомним, ранее Шейк зажгла в кругу знойных парней. Модель устроила откровенный танец, за которым наблюдали десятки молодых людей.