Новый роман? Шейк застукали с известным бабником

Ирина Шейк осталась одна после расставания с Бредли Купером. Тогда новость привлекла широкое внимание общественности. Вся Россия обвинила снявшуюся в фильме Купера Леди Гагу в том, что она увела актера из семьи. Но позже скандал поутих, и поклонники Шейк теперь пристально следят за личной жизнью модели.
И вот, кажется, появился новый повод для обсуждений. Как сообщает телеграм-канал "Только никому...", Ирину заметили с мужчиной во время прогулки. Им оказался арт-дилер Вито Шнабель. В кругу знаменитостей он известный сердцеед. Шнабель встречался с Хайди Клум, Дашей Жуковой, Эмбер Херд, Деми Мур, Лив Тайлер.
Стоит отметить, что на снимках между Вито и Ириной не наблюдается никакой искры. Но все же, это интересный выбор партнера для прогулки во время всемирного карантина.
Напомним, ранее Шейк зажгла в кругу знойных парней. Модель устроила откровенный танец, за которым наблюдали десятки молодых людей.
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Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?