"Генералиссимус": народ перепутал Шейк с мужиком

Бывшая пассия Брэдли Купера опубликовала снимок, на котором она в белом кожаном костюме. По всем каноном современной моды на фото объемная одежда скрывает все линии фигуры модели. Косуха на байкерский манер выглядит больше на несколько размеров, а широкие брюки практически достают до пола. На ногах красуются ботильоны с квадратным носом. Ирина Шейк дерзко смотрит в кадр.
Русскоговорящие подписчики манекенщицы остались недовольны ее новым образом. Фолловеры в комментариях отметили габариты одежды на девушке. Также они посчитали, что красавица напоминает Терминатора и выглядит абсолютно неженственно. "Я сначало подумала, что мужик стоит", "Плечи куртки-кошмар,генералисимус (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Квадратиш практиш.. Нихт гут ", "Е*** ты квадрат", – многим показалось особенно уместным сравнение Ирины Шейк с геометрическим предметом и противоположным полом. "Хотя, у меня бабка алкаша в соседнем доме, как синяя будет, но уже светло, чтобы получше приодеться, вот так же выглядит", – написал остроумный модник под фото.
Однако англоязычные комментаторы все же отметили необычный образ и оставили множество приятных слов под снимком. "Супер", "Ты невероятная", "Безупречно", "Вау, выглядит потрясающе", – отметили они.
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