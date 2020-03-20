"Наша семья стала больше!": Ирина Шейк празднует рождение ребенка

Старшая сестра известной модели Ирины Шейк Татьяна Петенкова 19 марта родила наследницу. О радостном событии она рассказала своим подписчикам в "Инстаграм". "Сегодня наша семья стала больше!", – с радостью подписала мама совместный снимок с малышкой и супругом. Также Татьяна уточнила, что вес дочки составляет 4,7 килограммов, а рост – 60 сантиметров. К слову, это уже третий ребенок в семье Петенковой.
Известно, что Татьяна очень дружит со своей знаменитой сестрой. Девушки стараются видеться время от времени. Петенкова раньше тоже хотела стать моделью, ведь у нее эффектная внешность, однако девушка не вышла ростом. Зато ее 14-летняя дочь вполне может воплотить эту мечту. Девочка не единожды проявляла смелость и силу характера. В прошлом году она не растерялась, когда нужно было тушить начавшийся в доме пожар.
Приехать к сестре и отпраздновать событие Шейк пока не может. Сейчас она находится в Нью-Йорке вместе со своей 2-летней дочерью Леей. Стоит отметить, что модель видится с отцом ребенка, экс-супругом Бредли Купером. Они стараются вместе растить наследницу. Недавно их даже видели за обедом в одном из ресторанов.
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