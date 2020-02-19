Ирина Шейк довела до экстаза толпу мужчин

После просмотра жаркого видео от Ирины Шейк, которое она выложила в свой инстаграм-аккаунт, можно смело заявить – модель любит шумно и весело проводить время, да еще и в окружении толпы мужчин.
На кадрах видно, как манекенщица, одетая в легкое белое платье, танцует в кругу незнакомцев, при этом делает откровенные движения. Ирина приседает, демонстрируя пятую точку, и трясет волосами. Вокруг кричат молодые парни, которые не скрывают свой сексуальный интерес к модели. Они хлопают, свистят, снимают Шейк на сматрфоны.
В восторге остались и подписчики модели. Они завалили Ирину восторженными комментариями.
"Действительно, потрясающая, красивая леди", "Просто бомбита", "Если бы не увидела лицо Ирчи, то подумала бы, что это порно", "Танцевальный талант", "Танцует, как наши все", "Мне нравится, что вы поделились этим. Весело и реально. Позитивный настрой", – написали поклонники.
Напомним, Ирина Шейк была замечена с бывшим возлюбленным, актером Бредли Купером, на церемонии вручения Brtish Vogue and Tiffany. Папарацци удалось запечатлеть их вместе. Некоторые поклонники до сих пор надеются на воссоединение звездной пары.
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