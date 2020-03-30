Привлекательную дочь Климовой сравнили со звездной мамой

Видимо гены у актрисы очень сильные, так как ее наследница стала отражением своей матери. Причем девушка взяла от родительницы все самое лучшее – густые каштановые волосы и большие зеленые глаза.
Лиза обожает фотографироваться. Она часто участвует в различных съемках, иногда даже откровенного характера. Например, на одном из последних кадров дочь Климовой позирует в слитном купальнике, демонстрируя аппетитные формы.
Но наибольший ажиотаж вызвал последний снимок Лизы. На нем она запечатлена в черной толстовке с капюшоном, с ярко-красной помадой на губах и ниспадающими на плечи волосами. На лице девушки солнечный луч, подчеркивающий зеленый цвет глаз.
"Два солнца смотрят друг на друга", – написала Лиза.
Одной из первых комментарий под фото оставила родительница юной модели. Екатерина назвала дочь солнышком. Поклонники, тем временем, высказались о волшебной природной красоте звездной наследницы и, конечно, отметили ее удивительное сходство с мамой. "Я действительно сейчас думала, что на фото Екатерина Климова, просто 99% сходство", – заявила подписчица.
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