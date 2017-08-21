Красотка Климова побила беременную Исинбаеву

В Калининграде состоялось открытие российского фестиваля короткометражного кино "Короче". По красной дорожке мероприятия прошлось много представителей отечественного шоу-бизнеса, среди которого выделилась актриса Екатерина Климова. Артистка вышла в свет в наряде нежно-розового цвета и была так хороша, что все внимание СМИ сконцентрировала на себе. Тем самым оттянув его от вышедшей в свет, ожидающей второго ребенка спортсменки Елены Исинбаевой.