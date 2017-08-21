Красотка Климова побила беременную Исинбаеву

Семейная драма Толстогановой Яковлева проводили в последний путь Редникова выставила приплюснутую грудь Климова с мужем произвели фурор

Самое читаемое

Как Вера Глаголева скрывала страшную болезнь
Отказавшийся от пожилой жены Макрон близок к самоубийству
Похороны Бережной показали гниль украинского народа
Над опозоренной Бузовой поглумились в Шереметьево
Гузеева об уходе с Первого канала вслед за Малаховым и Кизяковым
партнеры
Понедельник 21 августа
Лента новостей
15:24
Путин сменил посла России в США
15:18
Зюганов завидует телевизионной славе Жириновского
15:14
На месте страшного пожара в Ростове гремят взрывы
15:10
Егор Дружинин вернулся в танцы на ТВ
14:56
Колдун Бесов об ужасах наступающего на планету полного солнечного затмения
14:52
Плющенко и Рудковская устроили войну на Рублевке
14:47
В Москве у пьяного дальнобойщика украли фуру за 6 млн
14:26
Лавров оценил визовый демарш "дурных" американцев
14:21
Парень раскопал могилу и сжег останки возлюбленной
14:10
Оскандавлишийся внук Пугачевой снова всех поразил
14:05
Мать сделала неожиданное заявление о разводе Бондарчука
14:04
В Ростове-на-Дону горят 15 домов (видео)
13:56
Настоящая причина увольнения Малахова с Первого канала
13:54
Москвич сдал в ломбард чужую яхту за 15 млн рублей
13:50
Ребенок утонул в сауне из-за любовной интрижки матери
13:23
Как повысить эффективность надомной работы
13:19
Сидячий образ жизни повышает риск смерти
13:12
Поляки устроили "порку" неблагодарному Порошенко
13:12
Галкина обвинили в зависти после его насмешки над Малаховым
13:00
Россияне разбились в ДТП в Турции
12:59
Пассажир выжил после падения под поезд в московском метро
12:43
Лимузин Ельцина продали за 19,7 миллиона
12:23
Известная актриса о романе с мужем Екатерины Климовой
12:13
В ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы пострадал байкер
12:12
Названы главные преступники Москвы
12:10
США объявили об остановке выдачи виз по всей России
11:46
Андрей Малахов: Я остался без дома
11:45
Водители устроили массовую драку из-за лужи (видео)
11:34
В тоннеле на ТТК найдено тело мужчины
11:25
Роднина резко осадила Поклонскую
11:16
Когда Солнце уничтожит человечество
11:10
Дженнифер Энистон охотится за сексуальными самцами
11:02
Новый ведущий "Пусть говорят" ответил на претензии
11:02
Десятки туристов пострадали в ДТП с автобусом в Турции
10:51
Опубликовано видео смертельного ДТП с двумя фурами
10:49
В Антарктиде нашли гигантское НЛО
10:40
Диетолог назвала певицу Пелагею пухликом
10:39
В Испании трагически погиб российский подросток
10:24
В промзоне на юге Москвы обнаружено тело мужчины
10:17
Как солнечное затмение влияет на психику человека
09:48
В NASA рассказали о конце света в сентябре
09:27
В подъезде на севере Москвы нашли труп
09:26
Корчевников рассказал об общей жизни с Малаховым
09:22
В момент убийства чемпион мира Драчев был пьян
09:17
ЦБ лишил лицензии крупный московский банк
09:03
Когда в Москву придет бабье лето
08:53
Красотка Климова побила беременную Исинбаеву
08:36
Путина уговорили сняться в рекламе
08:29
Малахов обратился к Эрнсту с просьбой о женщине
08:24
Рост зарплат признали опасным для России
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
С Глаголевой в могилу закопали 300 тысяч рублей
Роднина резко осадила Поклонскую
Боец ММА убил чемпиона мира из-за спортивного спора
Бузова утомила поклонников видом сзади
Карякин жестко поглумился над униженным Каспаровым
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Авг. 21, 2017
просмотры: 123

Красотка Климова побила беременную Исинбаеву

567

В Калининграде состоялось открытие российского фестиваля короткометражного кино "Короче". По красной дорожке мероприятия прошлось много представителей отечественного шоу-бизнеса, среди которого выделилась актриса Екатерина Климова. Артистка вышла в свет в наряде нежно-розового цвета и была так хороша, что все внимание СМИ сконцентрировала на себе. Тем самым оттянув его от вышедшей в свет, ожидающей второго ребенка спортсменки Елены Исинбаевой.

поделиться

комментарии

Баловни судьбы из России развлеклись на яхтах

Разные люди предпочитают по-разному проводить свой отпуск

567

Звезды прощаются с Верой Глаголевой

Проститься с артисткой пришли тысячи человек

567
567

Одноногая девушка показала шикарную фигуру в бикини

Через два года после аварии девушка наконец перестала стесняться себя

567

Кровавый теракт потряс Барселону

На центральной улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил наезд на толпу

567

Модель на восьмом месяце беременности удивила плоским животом

Благодаря активным тренировкам фигура девушки все так же прекрасна

567

Последние фото Веры Глаголевой

Народная артистка России умерла в Германии на 62-м году жизни

567

Какой запомнилась актриса Вера Глаголева

Народная артистка России умерла от рака на 62-м году жизни

567

Самбурская готовится покорить космос

Актриса пробует себя в новой роли

567

Анорексичка превратилась в модель с сексуальными формами

За два года девушка смогла набрать вес и превратиться в фитоняшку

567

загрузить ещё

Недвижимость

Плющенко и Рудковская устроили войну на Рублевке

Оказалось, что олимпийский чемпион арендовал землю, на которой жили люди
Шоу-бизнес

Егор Дружинин вернулся в танцы на ТВ

Известный хореограф снова отметится на танцевальном телепроекте

Политика

Лавров оценил визовый демарш "дурных" американцев
Поляки устроили "порку" неблагодарному Порошенко
Елизавета II отказалась отдавать престол сыну
Эрдоган решил добить "утопающую" Меркель

Шоу-бизнес

Егор Дружинин вернулся в танцы на ТВ
Оскандавлишийся внук Пугачевой снова всех поразил
Мать сделала неожиданное заявление о разводе Бондарчука
Настоящая причина увольнения Малахова с Первого канала

Проишествия

Россияне разбились в ДТП в Турции
Школьники ради забавы дали лошади кокаин
Секс-марафон с юной подругой довел мачо до смерти
Жертва ДТП погибла после падения с каталки в больнице

Lifestyle

Запрещенный фильм Глаголевой обнародуют в день ее похорон
Как Боярская вживалась в роль Анны Карениной
Раскрыта главная загадка мультфильма "Король лев"
Назван самый вредный для психики фильм
Шоу-бизнес

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба

Родион Нахапетов прилетел из США проститься с бывшей женой
Шоу-бизнес

Малахов обратился к Эрнсту с просьбой о женщине

Ведущий написал открытое письмо
Шоу-бизнес

Известная актриса о романе с мужем Екатерины Климовой

Артистка провела с мужчиной несколько дней в Португалии
Шоу-бизнес

Настоящая причина увольнения Малахова с Первого канала

Мужской климакс и неудовлетворенность сыграли решающую роль

Гороскоп

Дженнифер Энистон охотится за сексуальными самцами
Астрологический прогноз с 21 по 27 августа
Совет на выходные
Названа причина болезни Веры Глаголевой

Фоторепортажи

Баловни судьбы из России развлеклись на яхтах
Звезды прощаются с Верой Глаголевой
Известная актриса поглумилась над сексуальными фото звезд
Одноногая девушка показала шикарную фигуру в бикини

Спорт

Над Роналду нависло проклятие из-за игры с Россией
Карякин жестко поглумился над униженным Каспаровым
Олимпийская чемпионка сбежала из дома из-за насилия
Боксер Лебедев сообщил о смерти матери

Регионы

Парень раскопал могилу и сжег останки возлюбленной
Ребенок утонул в сауне из-за любовной интрижки матери
Водители устроили массовую драку из-за лужи (видео)
В момент убийства чемпион мира Драчев был пьян
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru