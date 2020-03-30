Орбакайте раскрыла неожиданную тайну о дочери

Кристина Орбакайте поздравила дочь Клавдию с восьмым днем рождения. Певица рассказала о непростом характере маленькой наследницы.

Клава Земцова вместе со звездной матерью сидит дома на карантине. Вместо роскошного торжества со множеством гостей девочку ждет праздник в семейном кругу.



Кристина Орбакайте тепло поздравила дочь в своем инстаграм-аккаунте. Вместе с тем она выдала тайну ее характера. Оказывается, такая тихая и послушная с виду Клавдия имеет довольно крутой нрав. Исполнительница назвала дочь нежным ангелом с характером Овна.

Согласно трактованию гороскопов, этот знак зодиака отличается прямолинейностью и иногда – бестактностью. Овны никогда не признают вину и часто спорят. Орбакайте и раньше намекала, что ей непросто с дочерью.

К поздравлениям Клавдии в соцсетях присоединились и другие родственники. В частности, среди них оказалась знаменитая бабушка девочки – Алла Пугачева.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса в России многие звезды ушли в самоизоляцию. Из-за постоянного нахождения дома некоторые испытывают дискомфорт, о чем откровенно пишут в соцсетях. Судя по всему, Кристина Орбакайте не из их числа – на домашнее времяпровождение она пока не жалуется.