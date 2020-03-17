"Стали квадратными": хирург высказался о зубах переделанной Орбакайте

Недавно Кристина Орбакайте решила поделиться приятной новостью со своими фанатами. Она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новое фото из студии звукозаписи и сообщила о готовящейся к выходу песни. Эту новость поклонники приняли с восторгом, однако некоторые стали тщательнее разглядывать снимок и заметили, что зубы у Кристины слишком белые и подозрительно ровные. Кто-то предположил, что звезда установила керамические накладки, другие же подумали о фотошопе. "Страшно", – с критикой высказался тогда один из фолловеров.
Внимательно присмотреться решили и специалисты. Так, врач-стамотолог и хирург Вячеслав Минко согласен с мнением публики и заявил, что певица обновила свою улыбку.
"Судя по фотографиям и видео старых и новых, Кристина <...> cделала зубы более яркими и белыми, изменила форму. Зубы стали более квадратными и выразительными. Скорее всего были установлены виниры", – сказал эксперт в беседе с Дни.ру.
Многие стали замечать, что со временем Орбакайте все больше становится похожа на свою мать, Аллу Пугачеву. Интересно, что народная артиста ранее также прибегла к стоматологической операции. Звезда избавилась от щербинки, которая располагалась между передними верхними зубами.
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