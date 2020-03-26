Бузова готовится к рождению ребенка

Давид Манукян часто устраивает для Ольги Бузовой сюрпризы: заваливает цветами, приглашает на свидания. Певица считает, что отношения должны периодически подпитываться романтикой, без нее нет никакого смысла. Сама поп-дива также делает подарки своему избраннику. Например, 23 февраля она подарила ему комплект трусов и носков.
Ирина Бузова относится настороженно к романтическим отношениям своей дочери. Она уже знакома с Давидом, но все равно не спешит делать о нем выводы.
"Мы все хорошие, когда спим зубами к стенке", – цитирует маму Ольги Пятый канал.
Беспокойство Ирины Александровны можно понять. Бузова несколько раз обжигалась в отношениях с возлюбленными. Дмитрий Тарасов оставил телеведущую ни с чем, а победитель проекта "Замуж за Бузову" Денис Лебедев оказался альфонсом.
Возможно, сомнений матери Ольги добавляют слухи о плачевном материальном положении Давида. Есть информация, что Манукян должен один миллион рублей. До того, как стать блогером, он строил бизнес, связанный с недвижимостью.
Давид же признавался, что у него есть средства, чтобы ухаживать за Ольгой. Он водит ее в дорогие рестораны. Их счет может достигать 80 тысяч рублей.
Интересно, что пара живет в квартире, которую снял Манукян. У Ольги есть собственное жилье в центре Москвы за 120 миллионов рублей. Блогер там отказался жить.
Возлюбленные мечтают о свадьбе. Разговоры об этом ведут и поклонники после того, как разглядели на безымянном пальце певицы кольцо. Ольга не скрывает, что хочет завести детей. Но если этого не случится до 35 лет, то она решится на усыновление.
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