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Бузова готовится к рождению ребенка

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: instagram.com/buzova86/
Ольга Бузова и Давид Манукян познакомились больше года назад. Скрывать свои отношения они перестали осенью 2019-го. С тех пор возлюбленные выкладывают множество совместных снимков и видео, делясь счастьем с поклонниками.

Продолжение: "Уже поженились": Бузова раскрыла тайну отношений с DAVA
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Давид Манукян часто устраивает для Ольги Бузовой сюрпризы: заваливает цветами, приглашает на свидания. Певица считает, что отношения должны периодически подпитываться романтикой, без нее нет никакого смысла. Сама поп-дива также делает подарки своему избраннику. Например, 23 февраля она подарила ему комплект трусов и носков.

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Ирина Бузова относится настороженно к романтическим отношениям своей дочери. Она уже знакома с Давидом, но все равно не спешит делать о нем выводы. 

"Мы все хорошие, когда спим зубами к стенке", – цитирует маму Ольги Пятый канал.

Беспокойство Ирины Александровны можно понять. Бузова несколько раз обжигалась в отношениях с возлюбленными. Дмитрий Тарасов оставил телеведущую ни с чем, а победитель проекта "Замуж за Бузову" Денис Лебедев оказался альфонсом. 

Возможно, сомнений матери Ольги добавляют слухи о плачевном материальном положении Давида. Есть информация, что Манукян должен один миллион рублей. До того, как стать блогером, он строил бизнес, связанный с недвижимостью.

Давид же признавался, что у него есть средства, чтобы ухаживать за Ольгой. Он водит ее в дорогие рестораны. Их счет может достигать 80 тысяч рублей. 

Интересно, что пара живет в квартире, которую снял Манукян. У Ольги есть собственное жилье в центре Москвы за 120 миллионов рублей. Блогер там отказался жить. 

Возлюбленные мечтают о свадьбе. Разговоры об этом ведут и поклонники после того, как разглядели на безымянном пальце певицы кольцо. Ольга не скрывает, что хочет завести детей. Но если этого не случится до 35 лет, то она решится на усыновление. 

Автор: 26 марта 2020, 17:45

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