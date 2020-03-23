В Москве задержали в одних трусах бывшего бойфренда Бузовой

Роман Гриценко расхаживал по площади и снимал себя на камеру телефона. На это обратили внимание случайные прохожие и сообщили стражам порядка, пишет телеграм-канал Mash.
По словам свидетелей, экс-ухажера Ольги Бузовой взяли под белы рученьки и доставили в отдел. На мужчину, который таким странным образом решил привлечь к себе внимание, возбуждено административное дело за "мелкое хулиганство".
Роману Гриценко выписали штраф в одну тысячу рублей. Полностью одетым он покинул ОВД.
Напомним, Роман Гриценко боролся за сердце Ольги Бузовой в шоу "План Б". Бывший участник "Дома-2" несколько лет добивался поющей телеведущей. Гриценко начал ухаживать за звездой еще на телестройке. В проекте "План Б" он дошел до финала, однако знаменитость отказалась стать его избранницей.
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