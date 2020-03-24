Дочь Галкина покорила россиян модным дефиле

Ролик юморист разместил в своем инстаграм-аккаунте. Он написал, что "модный прикид" Лизы – от ее подружки. На кадрах девочка дефилирует дома в белой футболке и клетчатых брюках. Дополнила образ малышки черная кожаная косуха и ярко-синие мокасины. Поклонники остались в восторге от ролика.
Ранее Максим Галкин опубликовал в соцсети семейное шуточное видео, на котором показано, как его дети Лиза и Гарри "изгоняют" коронавирус. Выпив "волшебной водички", они произнесли заклинание.
В подписи шоумен пошутил, что получил лицензию "Роснепотребзазора" на данное "средство" от COVID-19. Поклонники звездного семейства пришли в восторг от сценки.
Отметим, что Максим Галкин обожает делиться видеохроникой из жизни своей семьи. Чаще всего его "артистами" становятся именно Лиза и Гарри.
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