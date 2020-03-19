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Шоу-бизнес

Обколотая Темникова сильно изменилась

Елена Темникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Лена Темникова стала очередным звездным гостем ютуб-шоу Насти Ивлеевой Agentshow. Популярная артистка откровенно рассказала, как вколола себе в щеки жир, чтобы избавиться от страшных шрамов.
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Певица Лена Темникова считается одной из самых привлекательных артисток в отечественном шоу-бизнесе. Щербинку между ее верхними передними зубами поклонники расценивают как очаровательную изюминку, придающую особый шарм. Лена с завидной регулярностью публикует фотографии и видео, на которых демонстрирует великолепную фигуру и безупречную кожу.

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 Елена Владимировна Темникова

Елена Владимировна Темникова Певица

В разговоре с ведущей Настей Ивлеевой певица призналась, что было время, когда у нее были серьезные проблемы с внешностью. Она переживала тяжелый период, сильно нервничала, в итоге организм ответил на эти переживания сильнейшими высыпаниями на лице. Разумеется, Лена Темникова очень тяжело переживала наличие акне и даже чуть ли не на год заперлась дома и никуда не выходила.

Самое интересное, что именно тогда стали муссироваться слухи о наркотической зависимости Лены Темниковой, которая якобы так негативно отразилась на ее внешности. В результате после высыпаний на лице артистки остались шрамы. Тогда певица обратилась за помощью к швейцарским медикам, и те предложили весьма радикальный способ лечения.

"Мне порекомендовали взять немного жира с живота – совсем чуть-чуть, несколько шприцев, прогнать через какую-то центрифугу, достать оттуда стволовые клетки мои же и кольнуть в щеки – и тогда шрамы уйдут", – рассказала Лена Темникова. Она согласилась, и ей провели операцию. Теперь, по словам певицы, шрамы немного уменьшились, но зато увеличились щеки. Кроме того, как уверили ее медики, теперь она пять лет не будет стареть.

При этом Лена Темникова подчеркнула, что это был единственный раз, когда она внесла коррективы в свою внешность. Она рассказала, что в свое время мечтала уменьшить себе нос, но потом передумала, потому что полюбила себя. Теперь она даже не переживает из-за лишнего веса. Певица рассказала, что когда весила 47 килограммов, очень переживала, считая себя толстой. Сейчас она весит 57 килограммов и считает себя классной.

Автор: 19 марта 2020, 15:36

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