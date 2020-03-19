Пошлячка Темникова возбудила Ивлееву сексуальными откровениями

Елена Темникова стала новой героиней ютуб-передачи Анастасии Ивлеевой Agentshow. Певица откровенно рассказала о своем интиме с мужем.

Ведущая спросила у артистки, как та относится к ролевым играм. "В сексуальной жизни?" – уточнила звезда. "Расскажи про секс со своим мужем", – конкретизировала жена рэпера Элджея.

Елена Темникова заявила, что у них с супругом невероятно классный интим. "Ты знаешь, я мужа скрываю, потому что у него такие плечи, такая талия – прям м-м-м... Я даже прям вспомнила, тебя прям захотелось", – поделилась артистка.

Она отметила, что у них очень много близости, и она выше всяких похвал. "Потому что знаешь, что мы делаем? Мы кайфуем! Сексуальная жизнь после шести лет брака есть, и она умопомрачительная!" – с восторгом рассказала бывшая участница группы "Серебро".

Однако, как оказалось, ролевых игр в классическом понимании у пары нет. Секретом успеха в постели Елена Темникова назвала бешеную страсть к "своему человеку". "Я люблю каждый его атом, просто каждый, я от него фанатею! У меня аж мурашки по кожи пошли сейчас", – призналась певица.

"Я тебя понимаю. Ну что, мои сосочки встали", – пошутила Анастасия Ивлеева.