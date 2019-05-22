Поплавская пропесочила Корчевникова после рассказа о смерти ребенка

Яна Поплавская стала гостьей программы "Судьба человека". Уже после съемок шоу артистка пожаловалась на телеведущего Бориса Корчевникова.

Артистка 25 лет была замужем за режиссером Сергеем Гинзбургом. У них родилось двое сыновей. Меже тем в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Судьба человека" Яна Поплавская рассказала, что должна была стать мамой девочки.

По словам артистки, это была ее вторая беременность. К своему положению артистка относилась очень серьезно – следила за здоровьем, обследовалась у врачей. Доктора не замечали никаких проблем, однако звезду постоянно преследовала тревога. Поплавской снилось, что она теряет ребенка. Яна просыпалась в холодном поту.

"Сергей к моим переживаниям относился спокойно. Он считал, что это дородовое ощущение тревоги, которое порой присуще женщинам. В один из дней я поехала к врачам. Мне сказали, что произошла внутриутробная остановка сердца у моей девочки. Я не могла поверить. Дело в том, что буквально за два дня до этого все было прекрасно. Я ждала известного врача, который, к сожалению, подтвердил, что ребенок умер", – поделилась с ведущим "Судьба человека" Яна Поплавская.

После смерти дочери артистка была вне себя от горя. Она обвинила мужа в смерти их малыша. Режиссер не мог понять, в чем провинился. Гинзбург не хотел идти домой, вместо этого он стал чинить машину.

"Я не знаю, почему так тогда сказала. Но, на мой взгляд, такие трагедии люди должны переживать вместе. Сережа должен был разделить в те секунды со мной горе отчаяния, подняться в квартиру. Что-то после этого сломалось в наших отношениях. Я сказала ему, что он никогда не сможет понять женщину, внутри которой умер ребенок", – поделилась Яна.

По словам звезды, поддержки от супруга она так и не дождалась. Свекровь тоже осталась равнодушна к горю Поплавской. "Бог дал – бог взял", – только и услышала артистка от матери мужа.

После звезда рассказала о рождении второго сына, непростых отношениях с мужем и разводе. В сегодняшнем выпуске телешоу появился нынешний избранник артистки – радиоведущий Евгений Яковлев.

На первый взгляд, встреча Яны Поплавской и Бориса Корчевникова прошла хорошо, однако уже после съемок артистка написала в личном Instagram, что не совсем довольна беседой с шоуменом. Она хорошенько пропесочила телеведущего. Звезда призналась, что рассчитывала говорить о творчестве, работе, о настоящем времени, но большая честь вопросов была посвящена ее первому браку.

"Я не отказываюсь от своего прошлого, ведь оно было. Но я живу настоящим и этим я счастлива – моя семья, съемки в двух новых фильмах, работа на сцене, работа с детьми, выход моей книги. Еще я могла рассказать, что набираю курс в театральном институте, готовлюсь запустить социальные проекты, связанные с детьми, строю загородный дом, которого у меня никогда не было… Но об этом меня почему-то не спросили", – написала Яна Поплавская о сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".