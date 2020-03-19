Пластические хирурги? Долина помолодела на пару десятков лет

Накануне исполнительница стала гостьей телепередачи "Привет, Андрей!". Стоит признать, что появление Долиной не осталось незамеченным. Оно и понятно, ведь выглядела звезда просто потрясающе.
Для выхода в свет Лариса выбрала классический костюм черного цвета. Дополнили образ белый топ с V-образным вырезом и туфли-лодочки. Особую роль в аутфите светской львицы сыграли аксессуары – брошь в виде лепестка и крупные серьги.
Примечательно, что в студию Долина явилась с выпрямленными волосами. Хотя все давно уже привыкли к ее кудрявой шевелюре.
Снимок, на котором Лариса запечатлена в непривычном для себя образе, опубликовала гример. Именно она приложила руку к созданию нового имиджа исполнительницы.
Вид артистки настолько обескуражил поклонников, что они стали гадать, как ей удалось добиться такого результата. Некоторые предположили, что это фотошоп. Другие задумались о пластической операции. Но, скорее всего, на самом деле там нет никакого подвоха, и это всего-навсего заслуга профессионального визажиста.
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