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Шоу-бизнес

Помолодевшая Долина врезала Пугачевой

Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина провела праздничные выходные на Сахалине. Она приняла участие в фестивале "Утро родины", а также дала сольный концерт.
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8 марта женщина спела на открытии мероприятия, посвященного многосерийным художественным фильмам, а 9-го выступила перед поклонниками на сцене местной филармонии. Многие заметили, что артистка прекрасно выглядит. Даже стюардессы, которые обслуживали рейс Москва – Южно-Сахалинск, оценили внешний вид звезды. По их словам, 65-летняя Лариса Долина красавица. Женщина и во время перелета была при полном параде. 

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Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Певица на сольном концерте пела вживую почти два часа, исполняя любимые композиции народа, такие как "Погода в доме", "Половинка" и другие. Несмотря на безупречный звук, артистка шутила, что старается "не дать петуха", так как по московскому времени для нее еще утро, пишет "Комсомольская правда". В конце представления на сцену поднялся губернатор Сахалина и преподнес Ларисе Долиной роскошный букет, а она поблагодарила публику. "Спасибо, что позвали в ваш замечательный город меня, а не Пугачеву и не Аллегрову", – врезала коллегам певица. 

В Сети народ возмутило подобное замечание артистки. Многие посчитали, что она слишком неуважительно относится к коллегам. "Была бы воля: они бы друг друга все поубивали!!! Вот такая любовь на нашей эстраде (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Взяла и плюнула в сторону коллег!", "Пугачева и Аллегрова это слышали?" – написали пользователи. 

Автор: 10 марта 2020, 18:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ничего страшного не сказала. Выглядит хорошо. Я не фанат, но поёт okay.
Гость
Ответить
Ну так на кого денег наскребли, того и позвали )))
1

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