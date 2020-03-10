Помолодевшая Долина врезала Пугачевой

8 марта женщина спела на открытии мероприятия, посвященного многосерийным художественным фильмам, а 9-го выступила перед поклонниками на сцене местной филармонии. Многие заметили, что артистка прекрасно выглядит. Даже стюардессы, которые обслуживали рейс Москва – Южно-Сахалинск, оценили внешний вид звезды. По их словам, 65-летняя Лариса Долина красавица. Женщина и во время перелета была при полном параде.
Певица на сольном концерте пела вживую почти два часа, исполняя любимые композиции народа, такие как "Погода в доме", "Половинка" и другие. Несмотря на безупречный звук, артистка шутила, что старается "не дать петуха", так как по московскому времени для нее еще утро, пишет "Комсомольская правда". В конце представления на сцену поднялся губернатор Сахалина и преподнес Ларисе Долиной роскошный букет, а она поблагодарила публику. "Спасибо, что позвали в ваш замечательный город меня, а не Пугачеву и не Аллегрову", – врезала коллегам певица.
В Сети народ возмутило подобное замечание артистки. Многие посчитали, что она слишком неуважительно относится к коллегам. "Была бы воля: они бы друг друга все поубивали!!! Вот такая любовь на нашей эстраде (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Взяла и плюнула в сторону коллег!", "Пугачева и Аллегрова это слышали?" – написали пользователи.
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