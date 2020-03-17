"Температура – 40": звезда "Даешь молодежь" заявила о заражении вирусом

В конце декабря у актера заболел сын, которому диагностировали пневмонию. После этого слегла дочь, ее простуда вылилась в острый бронхит. Следом атаки вируса не выдержала супруга. Ее пришлось даже госпитализировать. "В начале январе у моей жены резко начался сухой кашель, температура 40 и развилась пневмония в течении нескольких часов (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.), – пишет Андрей Бурковский.
Женщину положили в отделение кардиологии, так как уже тогда в инфекционном не было мест. Ольга неделю пролежала в больнице на антибиотиках. Звезда сравнила симптомы своей жены и те, которые приписывают бушующему в мире коронавирусу. Артист отметил, уже в январе в Москве было выявлено множество случаев "некой болезни", которую классифицировали как пневмонию. Однако тогда никто даже и не думал проверять людей на какие-то другие заразы. Бурковский надеется, что сейчас количество заболеваний китайским вирусом идет на спад и скоро все нормализуется.
Также мужчина призвал всех соблюдать меры предосторожности и постараться не паниковать. "Страх разрушает", – уверен звезда шоу "Даешь молодежь".
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